Besucherschlangen zum Auftakt von Freizeit- und Jagdmesse

Reitturniere, Angeln, Hirschröhren: Die Freizeitmesse „Reiten-Jagen-Fischen“ hat bereits zum Auftakt großen Besucherzuspruch erhalten. Zur Eröffnung am Freitag bildeten sich auf dem Erfurter Messegelände Besucherschlangen, wie eine Sprecherin der Messe sagte. Bis zum Sonntag präsentieren sich den Angaben zufolge mehr als 200 Aussteller aus zwölf Ländern, unter anderem aus Deutschland, Italien, Dänemark, der Mongolei und Pakistan.

Erfurt - Sie bieten unter anderem Bekleidung und Zubehör fürs Reiten, Angeln und andere Freizeitangebote im Freien. Das Rahmenprogramm bestreiten 1700 Akteure.

Ein Schwerpunkt ist der Forst. Forstleute zeigen etwa, wie sogenannte Rückepferde ihnen beim Holztransport aus für Fahrzeuge schwer zugänglichen Waldgebieten helfen. Unter anderem in Fachvorträgen geht es auch um den Klimawandel, unter dem nicht nur der Thüringer Wald leidet.

„Reiten-Jagen-Fischen“ ist eine der meistbesuchten Messen in der Landeshauptstadt. Bei der vergangenen Auflage 2019 lockte sie 32.000 Schaulustige an. Einer der Publikumsrenner ist traditionell der Wettbewerb der Hirschrufer am Sonntag, bei dem die Wettkämpfer mit speziellen Instrumenten den Brunftschrei der Hirsche nachahmen. dpa