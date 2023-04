Betrunkener Autofahrer fährt Schlangenlinien auf A9

Ein Blaulicht leuchtet auf dem Dach eines Polizeiwagens. © David Inderlied/dpa/Symbolbild

Ein betrunkener Autofahrer ist Schlangenlinien auf der Autobahn 9 gefahren. Am Freitagnachmittag hatte ein anderer Verkehrsteilnehmer das Auto bei Schleiz (Saale-Orla-Kreis) gesehen und rief die Polizei, wie die Beamten am Samstag mitteilten. Die Polizei kontrollierte das Auto, das in Richtung Berlin fuhr, kurz vor der Anschlussstelle Eisenberg (Saale-Holzland-Kreis).

Eisenberg - Ein Atemalkoholtest des Fahrers ergab 1,87 Promille. Die Polizei nahm dem 54-Jährigen Blut ab und stellte seinen Führerschein sicher. Die Fahrt setzte er mit dem Zug fort. dpa