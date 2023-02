Biathleten bei WM-Einzel in Oberhof gefordert

Eine Athletin trainiert auf der Strecke. © Hendrik Schmidt/dpa

Der Norweger Johannes Thingnes Bö geht bei der Biathlon-WM in Oberhof auf die Jagd nach seiner vierten Goldmedaille. Am Dienstag (14.30 Uhr/ZDF und Eurosport) ist der 29-Jährige im schweren Einzel über 20 Kilometer einmal mehr der große Favorit. Bö hatte in Thüringen bereits die Titel mit der Mixed-Staffel sowie im Sprint und in der Verfolgung gewonnen.

Oberhof - Als erster Skijäger überhaupt kann er sich siebenmal Gold bei einer Weltmeisterschaft sichern.

Das deutsche Männerteam um Benedikt Doll ist beim Heimspiel am Rennsteig noch ohne Edelmetall. Im Einzel sind Doll, Johannes Kühn, Roman Rees, David Zobel und Philipp Nawrath dabei. Die beiden bisherigen Medaillen für den Deutschen Skiverband holte Denise Herrmann-Wick mit Gold im Sprint und Silber in der Verfolgung. Das Einzel der Frauen steht erst am Mittwoch auf dem Wettkampf-Programm. dpa