Biber, Nutria und Bisam gehören zu den „etablierten Arten“

Ein Biber sitzt im Wasser. © Felix Heyder/dpa/Archivbild

Nager entlang von Thüringer Flüsse und Seen waren vor einigen Jahren eine Ausnahmeerscheinung, doch mittlerweile haben sich Nutria, Biber und Bisam im Freistaat heimisch gemacht. Während der zwischenzeitlich ausgerottete Biber seine angestammten Reviere langsam wieder besiedelt, gelten das ursprünglich aus Südamerika stammende Nutria und der eigentlich in Nordamerika heimische Bisam als Schädlinge, die unter bestimmten Voraussetzungen ganzjährig bejagt werden dürfen.

Erfurt - Die Population des Bibers wird in Thüringen mittlerweile auf etwa 650 Exemplare in 185 Revieren geschätzt. Sie wanderten von Osten, Westen und Süden nach Thüringen ein und vermehrten sich.

Allerdings sorgen die Tiere aus Sicht mancher für Probleme, vor allem durch Fraßschäden und ihre Grabe-Aktivitäten: Der Landesjagdverband verweist auf Schäden an Dämmen, Brücken und anderer Infrastruktur und fordert die Ausweisung „biberfreier Zonen“ in der Nähe bestimmter Bauwerke. Der NABU sieht hingegen positive Effekte: Durch Gräben und Dämme entstünden Anstauungen, Teiche und Feuchtgebiete. „Gerade in Zeiten starker Trockenheit bedeutet dies einen Zugewinn für das Ökosystem“, sagte Jürgen Ehrhardt, Sprecher des NABU Thüringen. Letztendlich müsse sich der Mensch mit den Nagern an den Flüssen arrangieren: Der Biber habe einen angestammten Platz in der heimischen Fauna. Die Bejagung habe die Ausbreitung von Bisam und Nutria nicht verhindern können. dpa