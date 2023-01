Bildungsangebote in Natur mit zwei Millionen Euro gefördert

Für Bildungs- und Erlebnisangebote von Kommunen in Naturparks und Biosphärenreservaten in Thüringen sind nach Angaben des Umweltministeriums im vergangenen Jahr insgesamt 2,1 Millionen Euro zur Verfügung gestellt worden. Davon seien unter anderem Erlebniswege für Kinder, Insektenlehrpfade oder Vogelschutzvorhaben finanziert worden, teilte das Ministerium am Dienstag mit.

Erfurt - Ein Schwerpunkt habe dabei auf dem sogenannten Grünen Band entlang dem Verlauf der ehemaligen innerdeutschen Grenze gelegen. Insgesamt seien rund 70 Projekte unterstützt worden, beteiligt waren 56 Kommunen und 12 Vereine.

Als Beispiel nannte das Ministerium den Gedächtnispark in Vacha und den „Friedensweg“, eine Wanderroute, auf dem Fluchtgeschichten sichtbar gemacht werden sollen. Außerdem soll ein ehemaliger Grenzturm für den Artenschutz genutzt werden und Vögeln einen Rückzugsort bieten. In diesem und im nächsten Jahr sollen 28 Vorhaben am Grünen Band profitieren. 1,3 Millionen Euro stehen dafür zur Verfügung. dpa