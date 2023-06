Biosphärenreservat im Südharz soll auf Unesco-Liste kommen

Im Südharz steht eine vor wenigen Wochen angepflanzte Douglasie. © Waltraud Grubitzsch/dpa/Archivbild

Das Biosphärenreservat Karstlandschaft Südharz soll nach dem Willen der Landesregierung auf die Liste der Unesco-Biosphärenreservate kommen. Ein entsprechender Antrag auf Anerkennung werde derzeit durch das Umweltministerium erarbeitet, teilte ein Sprecher mit. Am Mittwochabend fand im Biosphärenreservat eine Begehung des nationalen Komitees statt, um sich einen Eindruck vor Ort zu machen.

Sangerhausen - Das Land hatte die einzigartige Karstlandschaft mit seinen Gips- und Gesteinsformationen bereits im Jahr 2009 zum Biosphärenreservat erklärt. 2013 hatte der Umweltausschuss des Landtags dann einen ersten Vorstoß gewagt, die Anerkennung bei der Unesco zu beantragen. Die Pläne waren damals gescheitert, weil der Gemeinderat Südharz den Antrag abgelehnt hatte.

Nach Angaben des Umweltministeriums in Magdeburg hat es bereits mehrere Informationsveranstaltungen vor Ort gegeben. Der Antrag auf Unesco-Anerkennung soll möglicherweise im kommenden Jahr gestellt werden. Eine Entscheidung ist für Mitte 2025 zu erwarten. In Deutschland sind 17 Gebiete als Unesco-Biosphärenreservate anerkannt. In Sachsen-Anhalt zählt die Flusslandschaft Mittelelbe dazu, sowie erst seit zwei Wochen der Drömling. dpa