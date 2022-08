Bislang nie gezeigte Morgner-Zeichnungen zu sehen

Eine Ausstellung mit bislang noch nie gezeigten Werken des in Chemnitz geborenen Künstlers Michael Morgner ist ab dem 15. August im Prinzenpalais des Residenzschlosses Altenburg zu sehen. In der Sonderausstellung anlässlich des 80. Geburtstages des Chemnitzer Künstlers werde eine neue Werkgruppe des Künstlers vorgestellt, teilte das Lindenau-Museum Altenburg am Donnerstag mit.

Altenburg - Bei dem sogenannten Rodin-Zyklus handelt es sich den Angaben zufolge um eine Reihe von Zeichnungen, die sich mit Werken des französischen Bildhauers Auguste Rodin (1840-1917) auseinandersetzen.

Die etwa 100 ausgestellten Zeichnungen von Morgner entstanden den Angaben nach in nur einem Monat im Jahr 2021 und lehnen sich an Skulpturen wie „Die Bürger von Calais“, „Mann mit gebrochener Nase“ oder „Verkrampfte Hand“ an. Für den „Rodin-Zyklus“ habe er auf die Technik der Lavage zurückgegriffen, hieß es. Dabei werde Tusche auf ein mehrschichtiges, handgeschöpftes Papier aufgetragen, das nur in Teilen getrocknet und mit einem harten Wasserstrahl bearbeitet werde. Das entstandene Bild werde weiter gezeichnet und der Vorgang wiederholt.

Morgner ist in Altenburg kein Unbekannter: Im Jahr 2012 wurde er mit dem Gerhard-Altenbourg-Preis ausgezeichnet, den ein vom Lindenau-Museum Altenburg berufenes Kuratorium alle zwei Jahre vergibt. dpa