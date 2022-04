Buchenwald-Gedenken überschattet von Angriffskrieg Russlands

Die Linksfraktion im Landtag sieht das diesjährige Gedenken an die Befreiung des Konzentrationslagers Buchenwald überschattet vom „völkerrechtswidrigen Angriffskrieg Russlands gegen die Ukraine“. Man trauere besonders um Boris Romantschenko, den langjährigen Vizepräsidenten des Internationalen Komitees Buchenwald-Dora, der im März im Alter von 96 Jahren bei russischen Angriffen in Charkiw getötet wurde.

Weimar - „Sein Tod ist ein großer Verlust für uns alle und mahnt, dass Frieden nicht selbstverständlich ist, sondern fortwährend bewahrt werden muss“, teilte die Linksfraktion am Samstag mit.

In der Gedenkstätte Buchenwald bei Weimar wird am Sonntag mit einer Feier an die Befreiung des Lagers vor 77 Jahren erinnert. Vertreter der Regierungen Russlands und von Belarus hat die Gedenkstätte ausgeladen. In Buchenwald wurden rund 56.000 Menschen von den Nazis ermordet oder oder starben an Hunger, Krankheiten und medizinischen Experimenten. dpa