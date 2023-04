BUND: Zuschüsse für Flughafen Erfurt-Weimar „klimaschädlich“

„Flughafen Erfurt-Weimar“ steht an der Abfertigungshalle des Flughafens Erfurt-Weimar. © Martin Schutt/dpa-Zentralbild/dpa

Die von der Landesregierung angekündigten höheren Zuschüsse für den Flughafen Erfurt-Weimar stoßen beim Bund für Umwelt und Naturschutz (BUND) auf Kritik. Investitionen in diesen Regionalflughafen seien klimaschädliche Investitionen, sagte der BUND-Landesvorsitzende Robert Bednarsky am Dienstag. „Das Geld wird dringend für Investitionen in Bus-, Schienen- und Radverkehr benötigt.“

Erfurt - Das Thüringer Infrastrukturministerium hatte kürzlich mitgeteilt, dass Landeszuschüsse für den einzigen internationalen Airport im Freistaat von 3,3 Millionen Euro auf 5,9 Millionen Euro für dieses Jahr steigen sollen.

Begründet wurde dies mit den stark gestiegenen Energie- und Materialkosten und geplanten größeren Investitionen, unter anderem der Austausch der Feuerlöschfahrzeuge.

Aus Sicht des Umweltverbandes haben Regionalflughäfen wie der in der Landeshauptstadt „keinen verkehrspolitischen Nutzen“. Vielmehr heizten diese „die Klimakrise mit dem zusätzlichen Angebot von Flugmöglichkeiten“ nur weiter an.

Auch die Landessprecherin der Grünen, Ann-Sophie Bohm, hatte die Erhöhung der Airport-Zuschüsse kritisiert und vorgerechnet, dass das Land künftig 43 Euro pro Fluggast ausgebe. Sie forderte das Infrastrukturministerium auf, die Zuschüsse zu senken und zugleich jene für den öffentlichen Nahverkehr zu erhöhen. dpa