Bundeswehr-Hauptmann will Grünen-Landeschef werden

Das Logo von Bündnis 90/Die Grünen. © Moritz Frankenberg/dpa/Symbolbild

Der 44 Jahre alte Bundeswehr-Hauptmann Matthias Kaiser will neuer Landeschef der Thüringer Grünen werden. Der Offizier, der aus Saalfeld stammt und in Gotha lebt, sei bisher der einzige Bewerber für einen der beiden Posten als Landessprecher, teilte der Vorstand am Dienstag in Erfurt mit. Kandidaten könnten sich noch auf der Delegiertenkonferenz der Thüringer Grünen an diesem Samstag in Meiningen bewerben, sagte der scheidende Parteichef Bernhard Stengele.

Erfurt - „Es ist offen, ob noch etwas kommt. Angekündigt ist bisher nichts“, sagte er zu möglichen weiteren Bewerbern.

Der Parteivorsitz ist neu zu besetzen, weil Stengele seit Anfang Februar Energie- und Umweltminister in Thüringen ist und das Parteiamt deshalb aufgibt. Er übernahm das Ministerium von der aus persönlichen Grünen zurückgetretenen Anja Siegesmund. dpa