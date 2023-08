Burgen in „Flammen“: Zehntausende Schaulustige Besucher

Teilen

Höhenfeuerwerk während des Drei(n)schlags über der Mühlburg. © Daniel Vogl/dpa

Der Sage nach sollen einst drei Burgen nach einem Kugelblitzeinschlag in einer einzigen Nacht abgebrannt sein. Eine Pyro-Show setzt die Legende leuchtend in Szene.

Drei Gleichen - Gewittergrollen, Blitze und Höhenfeuerwerk über den Drei Gleichen: Schätzungsweise bis zu 30.000 Schaulustige haben nach Veranstalterangaben in der Nacht zum Sonntag die Pyro-Show „Drei(n)schlag“ im Städtedreieck von Gotha, Erfurt und Arnstadt verfolgt. „Es hat alles gestimmt“, sagte die Geschäftsführerin des Tourismusverbandes Thüringer Wald/Gothaer Land, Bettina Aschenbrenner. „Auch der Regen davor hat zur Inszenierung gepasst.“

Pyrotechniker hatten nach sechsjähriger Pause die betreffenden Burgen in der Gemeinde Drei Gleichen wieder leuchtend in Szene gesetzt. Das Feuerwerksspektakel greift die mittelalterliche Legende auf, wonach ein Kugelblitz anno 1231 gleichzeitig in die Mühlburg, die Veste Wachsenburg und die Burg Gleichen eingeschlagen haben soll. Diese sollen danach - drei Fackeln gleich - weithin sichtbar gebrannt haben. Die Burgen wurden Namensgeber der gleichnamigen Gemeinde.

Bei dem Spekakel waren die drei Burgen zunächst in gelbes und rotes Licht getaucht worden. Drei weitgehend synchrone Höhenfeuerwerke rundeten die knapp 20-minütige nächtliche Inszenierung ab. Für die Schaulustigen standen Zwölf Aussichtspunkte bereit, aber auch an Straßen und Wegen verfolgen viele das Spektakel. Es wird wegen des großen organisatorischen und finanziellen Aufwandes nur alle drei Jahre veranstaltet.

Zum Gelingen des nunmehr 6. „Drei(n)schlag“ trugen rund 100 Helfer bei, wie Aschenbrenner berichtete. Anders als in den Jahren zuvor wurde dieses Mal nicht die Autobahn 4 zwischen Erfurter Kreuz und Gotha gesperrt. Im Jahr 2002 gab es den „Drei(n)schlag“ zum ersten Mal. Während der Corona-Pandemie musste er 2020 abgesagt werden. Veranstalter sind neben zwei regionalen Vereinen die Gemeinden Drei Gleichen und Amt Wachsenburg. Die diesjährigen Kosten lagen laut Aschenbrenner bei rund 140.000 Euro.

Bereits vor der Pyroshow spielte im Gut Ringhofen in Mühlburg die Thüringen Philharmonie Gotha-Eisenach vor etwa 2000 Gästen im Freien Hollywood-Filmmusik. Das Konzert war ausverkauft. Am Sonntag gab es dann noch ein Familienfest. Den nächsten „Drei(n)schlag“ soll es im August 2026 geben. dpa