Cannabis-Pflanzen in Gewerbegebiet entdeckt: Zeugen gesucht

Ein Blaulicht leuchtet auf dem Dach eines Polizeiwagens. © David Inderlied/dpa/Symbolbild

In einem Gewerbegebiet in Gefell (Saale-Orla-Kreis) sind zahlreiche Cannabis-Pflanzen entsorgt worden. Passanten entdeckten am Montagnachmittag die durchgeschnittenen Pflanzen, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Die Gewächse waren demnach in verschiedenen Aufzuchtstadien. Die Polizei beschlagnahmte die Pflanzenteile, die ein Gesamtgewicht von 100 Kilo haben sollen.

Gefell - Die Kriminalpolizei ermittelt und sucht Zeugen, die Hinweise geben können. dpa