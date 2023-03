Cannabisplantage bei Durchsuchungen von Polizei entdeckt

Eine Pflanze einer Industriehanf-Sorte wird von violettem Licht beleuchtet. © Fabian Sommer/dpa/Symbolbild

An mehreren Orten hat die Polizei Wohnungen und Einfamilienhäuser durchsucht. Dabei wurde unter anderem eine Cannabisplantage entdeckt, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Die Objekte wurden am Donnerstag in Gera, im Landkreis Greiz und im Landkreis Altenburger Land durchsucht. Grund waren demnach Ermittlungen unter anderem wegen diverser Betrugsdelikte, Urkundenfälschung sowie Brand- und Nötigungsdelikten.

Gera/Greiz/Altenburg - Insgesamt wurden 15 Durchsuchungsbeschlüsse umgesetzt. In einem der Gebäude im Landkreis Greiz entdeckten die Polizisten die Cannabisplantage. Außerdem stellten sie mehrere Beweisgegenstände, kleinere Mengen Drogen und Munitionsgegenstände sicher. Die Ermittlungen dauern an. Die Polizei machte keine Angaben dazu, ob die Durchsuchungen zusammenhängen. dpa