Carl Zeiss Meditec trotzt Lieferkettenproblemen mit Wachstum

Für den Medizintechnikkonzern Carl Zeiss Meditec geht es weiter bergauf. Beim Spezialisten für OP-Mikroskope, Laser und Linsen für die Augenheilkunde kletterte der Auftragseingang in der erstens Hälfte des Geschäftshalbjahres 2021/22 (bis Ende September) über die Milliardengrenze. Dabei zog der Umsatz in den sechs Monaten im Jahresvergleich um 11,5 Prozent auf 855,4 Millionen Euro an, wie der Thüringer MDax-Konzern am Freitag in Jena mitteilte.

Jena - Sämtliche Geschäftsbereiche und Regionen trugen zu dem Plus bei. Der Vorstand bestätigte seine Jahresprognose.

„Die Lieferkettensituation im Gerätegeschäft hat sich in den letzten Monaten weiter zugespitzt - unter anderem wegen des Ukraine-Kriegs und der Covid-19-Lockdowns in China“, sagte Konzernchef Markus Weber laut Mitteilung. „Umso mehr freue ich mich über diese guten Halbjahresergebnisse.“ Das Ergebnis vor Zinsen und Steuern (Ebit) betrug 177,3 Millionen Euro, nach 162,7 Millionen Euro vor einem Jahr. Unter dem Strich kletterte der Gewinn um 28 Prozent auf gut 130 Millionen Euro, vor allem gestützt durch ein besseres Finanzergebnis. dpa