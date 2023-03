CDU gegen Zulassungsbeschränkung für Grundschullehramt

Christian Tischner (CDU) spricht. © Martin Schutt/dpa-Zentralbild/dpa/Archivbild

In Thüringen werden seit Jahren Lehrer gebraucht. Bisher kann nicht jeder mit Abitur einen Studienplatz fürs Grundschullehramt bekommen. Die CDU würde das gern ändern. Doch Wissenschaftsminister Tiefensee nennt Gründe für die Beschränkung.

Erfurt - Für das Grundschullehramtsstudium sollte es nach Ansicht der Thüringer CDU-Fraktion keine Zulassungsbeschränkung geben. „Lehramtsstudenten brauchen eine Willkommenskultur und keine Abfuhr“, sagte CDU-Bildungspolitiker Christian Tischner laut Mitteilung vom Mittwoch. Er forderte eine Aufhebung des Numerus Clausus-Verfahrens. Jedes Jahr gebe es deutlich mehr Bewerber, als Lehramtsstudierende zugelassen würden. „Wenn wir wirklich mehr junge Lehrer in den Beruf bringen und den Unterrichtsausfall bekämpfen wollen, müssen die Zulassungsbeschränkungen fallen.“ Zuvor hatten die Zeitungen der Funke Medien Thüringen darüber berichtet.

Das Thüringer Wissenschaftsministerium wies darauf hin, dass es für Lehramtsstudiengänge an Regelschulen, Gymnasien und Berufsschulen keine Zulassungsbeschränkungen gibt - mit Ausnahme Biologie am Gymnasium. Einen Numerus Clausus gebe es aber im Bachelorstudium für den Grundschul- und Förderschullehramtsbereich, weil die Nachfrage den Bedarf an Lehrkräften deutlich übersteige.

„Hier orientieren wir uns deshalb an den Prognosen, die dem Bildungsministerium vorliegen“, sagte Wissenschaftsminister Wolfgang Tiefensee (SPD). Dabei gebe es einen Steuerungsprozess. „Sollte die erwartete Nachfrage steigen, können die Studienplatzkapazitäten entsprechend angepasst werden.“

Nach Angaben der Universität Erfurt gab es zum Wintersemester 2022/2023 insgesamt 310 Plätze für das Grundschullehramt - bei 807 Bewerbungen. 594 seien zugelassen worden, am Ende hätten 312 die Zulassung auch angenommen. Die letzten in der Rangliste, die noch zum Zuge gekommen sind, hätten demnach einen Abi-Schnitt von 2,6 gehabt. Den Angaben nach wurden rund 80 Prozent der Studienplätze über dieses Verfahren vergeben, bei dem der Abiturschnitt eine Rolle spielt. Mitunter ist es aber auch möglich, seine Chancen etwa über Wartesemester zu erhöhen.

Laut Wissenschaftsministerium war der Bedarf an Grundschullehrkräften zuletzt leicht ansteigend. „Deshalb haben wir bereits 2018 die Ausbildungskapazitäten in diesem Bereich von 250 auf 310 deutlich angehoben“, sagte Tiefensee. Eine weitere Anhebung werde derzeit geprüft.

Ganz soll die Zulassungsbeschränkung aber nicht fallen. Es nütze nichts, wenn in Thüringen Grundschullehrer weit über dem tatsächlichen Bedarf ausgebildet würden - während an den Thüringer Regel- oder Berufsschulen Lehrer fehlten und die Nachfrage dort immer weiterwachse.

„Es ist auch eine Frage der richtigen Ressourcenverteilung, wenn sich das Land hier gewisse Steuerungsmöglichkeiten vorbehält“, sagte Tiefensee. So müsse man für jeweils 50 weitere Studienplätze im Lehramt Grundschule von zusätzlichen Kosten von rund einer Million Euro ausgehen. dpa