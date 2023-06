CDU-Kandidat sieht Schuld am AfD-Ergebnis in Berlin

Ein Mann wirft seinen Stimmzettel in eine Urne. © Julian Stratenschulte/dpa/Symbolbild

Für das starke Abschneiden der AfD bei der Landratswahl im südthüringischen Kreis Sonneberg macht der CDU-Kandidat Jürgen Köpper einem Bericht zufolge vor allem die Bundespolitik verantwortlich. „Das liegt in erster Linie an Problemen, die aus der großen Politik resultieren, also die wirklich von Berlin kommen“, sagte Köpper dem Sender Welt.

Sonneberg - Beim ersten Durchgang der Landratswahl erhielt am Sonntag der AfD-Politiker Robert Sesselmann fast die Hälfte der Stimmen und wäre beinahe zum ersten AfD-Landrat Deutschlands gewählt worden. Dafür wären mehr als 50 Prozent der Stimmen nötig gewesen. Sesselmann erreichte 46,7 Prozent, der CDU-Mann Köpper 35,7 Prozent. Nun soll eine Stichwahl eine Entscheidung bringen.

Köpper sagte dem Sender Welt, Unzufriedenheit habe einen Teil zum Ergebnis beigetragen. „Was die Leute hier am meisten bewegt ist die ganze Geschichte mit den Heizungen.“ Es schüre Zukunftsängste. „Und das spielt der AfD in die Karten.“ Er wünsche sich als CDU-Mitglied aber auch eine andere Oppositionsarbeit. „Wir müssen da wirklich wesentlich engagierter und aggressiver auftreten“, sagte er. dpa