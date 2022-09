CDU will Energiefonds in dreistelliger Millionenhöhe

Teilen

Mario Voigt, Thüringer CDU-Fraktionschef, verfolgt im Plenarsaal eine Landtagssitzung. © Martin Schutt/dpa/Archivbild

Die oppositionelle CDU-Fraktion will sich bei den am Montag beginnenden Haushaltsverhandlungen im Landtag für einen eigenen Thüringer Energiesicherungsfonds einsetzen. Er könnte aus den für 2023 prognostizierten Steuermehreinnahmen des Landes gespeist werden, die bei mehr als 400 Millionen Euro lägen, sagte CDU-Fraktionschef Mario Voigt der Deutschen Presse-Agentur in Erfurt.

Erfurt - Mit Hilfe des Fonds könnte ein Schutzschirm für die kommunalen Energieversorger gespannt werden. Dabei gehe es um Bürgschaften und notfalls auch Liquiditätshilfen, damit die Energieversorgung gesichert und die Preisspirale gedämpft werde.

Außerdem solle der Fonds Mittel bereithalten, um Stabilisierungszahlungen an Kommunen leisten zu können, falls diese aufgrund von Liquiditätsproblemen kommunaler Unternehmen in Haushaltsschieflagen gerieten. „Zusätzlich braucht es direkte Entlastungen für die Bürger, die über den Fonds zur Verfügung gestellt werden müssen“, heißt es in einem Positionspapier der CDU-Fraktion zum Haushalt.

Kritik übte die CDU-Fraktion am Haushaltsvolumen von 12,8 Milliarden Euro im kommenden Jahr. „Bezogen auf die Einwohnerzahl leistet sich Thüringen weit überdurchschnittlich hohe Staatsausgaben, deutlich vor Ländern wie Bayern, Baden-Württemberg und Nordrhein-Westfalen.“ dpa