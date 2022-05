Christi Himmelfahrt: Männerwallfahrt, Wanderungen und mehr

Vierzig Tage nach Ostern feiern die Kirchen am Donnerstag Christi Himmelfahrt. Nach zweijähriger coronabedingter Unterbrechung findet in diesem Jahr wieder die bekannte katholische Männerwallfahrt zum Klüschen Hagis im Eichsfeld statt, zu der vor Corona Tausende Gläubige strömten. In diesem jahr rechne man vorsichtig mit knapp 2000 teilnehmenden Wallfahrern, sagte Organisator Tobias Gremler.

Heiligenstadt/Klüschen Hagis - Die Wallfahrtsmesse mit dem Erfurter Bischof Ulrich Neymeyr soll um 9.15 Uhr beginnen.

Auch evangelische Kirchengemeinden feiern in diesem Jahr wieder vielerorts Gottesdienste im Freien. In Langenfeld ist etwa ein zentraler Open-Air-Gottesdienst anlässlich der 725-Jahr-Feier des Ortes mit Regionalbischöfin Friederike F. Spengler geplant (10.00 Uhr). Am Abend soll es Friedensgebete geben, unter anderem auf dem Markt in Schleusingen, in Jena und in Römhild.

Seit dem 4. Jahrhundert feiern Christen an Himmelfahrt die „Aufhebung“ Jesu in den Himmel, die Rückkehr des Gottessohnes zum Vater. Seit 1936 ist „Christi Himmelfahrt“ in Deutschland ein gesetzlicher Feiertag. Viele Menschen begehen den Tag auch als Vater- oder Männertag mit „Herrentouren“ und Ausflügen aufs Land. dpa