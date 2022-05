„Christival“ endet mit Abschluss-Gottesdienst in Messe

Mit einem Abschlussgottesdienst geht heute der mehrtägige christliche Jugendkongress „Christival“ in Erfurt zu Ende. Der Vorsitzende des Vereins, Karsten Hüttmann, wird auf dem Messegelände, das seit Mittwoch Hauptaustragungsort ist, eine Predigt halten. Der Gottesdienst mit Abendmahl soll parallel in zwei Hallen stattfinden. Rund 10 000 Teilnehmer werden dazu erwartet.

Erfurt - Insgesamt nahmen rund 13 000 Jugendliche zwischen 14 und 24 Jahren aus Deutschland und dem Ausland nach Angaben der Veranstalter seit dem Auftakt am Mittwochabend am siebten „Christival“ teil. Zum Programm des alle sechs Jahre in einer anderen Stadt veranstalteten Treffens gehörten Gottesdienste, Gesprächsrunden und Workshops. Als einer der Höhepunkte gilt ein Konzertabend am Samstag.

Hinter dem „Christival“ stehen neben der Evangelischen Allianz von Freikirchen auch die Evangelische Kirche in Mitteldeutschland (EKM) und die Arbeitsgemeinschaft Christlicher Kirchen (ACK). dpa