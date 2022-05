CO2-neutrale Energieversorgung für Gewerbegebiet geplant

Strommasten stehen in der Nähe eines Windparks. © Federico Gambarini/dpa/Symbolbild

Nach Prognosen müssen rund 100 Millionen Euro investiert werden, um Thüringens größtes Gewerbegebiet „Erfurter Kreuz“ weitgehend mit erneuerbaren Energien zu versorgen. Geplant sei, das Areal mit derzeit rund 100 Unternehmen und etwa 8000 Beschäftigten zum Pilotprojekt für eine CO2-neutrale Energieversorgung in Thüringen zu entwickeln, sagte Wirtschaftsstaatssekretär Carsten Feller am Dienstag in Erfurt.

Erfurt - „Dafür brauchen wir die Unterstützung vom Bund.“ Geplant sei eine Versorgung vor allem mit Wind- und Solarstrom.

Die Anlagen sollen entlang der Autobahnen, aber auch auf ungenutzten Teilen des Truppenübungsplatzes Ohrdruf entstehen. Viele Unternehmen legten Wert auf ein möglichst klimaschonendes und schrittweise CO2- neutrales Wirtschaften, sagte Feller. Er bezeichnete die Umstellung auf CO2-neutrale Energiequellen und Produktionsprozesse als existenzielle Herausforderung. Nach einer Studie und Schätzungen des Ministeriums müsste allein die Thüringer Wirtschaft im Zeitraum bis 2045 dafür etwa neun Milliarden Euro investieren - im Schnitt 360 Millionen Euro pro Jahr. Dafür müssten Bund und Land Förderprogramme auflegen. dpa