Corona-Pandemie: Hochschulpolitiker mahnt zur Vorsicht

Studierende nehmen im Hörsaal an einer Vorlesung teil. © Daniel Josling/dpa/Symbolbild

Der Thüringer SPD-Hochschulpolitiker Lutz Liebscher hat zum Semesterstart an den Thüringer Hochschulen zur Vorsicht im weiteren Umgang mit der Corona-Pandemie gemahnt. Es sei gut und richtig, dass Hochschulen wie die Friedrich-Schiller-Universität Jena weiterhin auf eine Maskenpflicht in Innenräumen setzten, erklärte Liebscher am Montag in Erfurt. So bedauerlich sei es zugleich, dass nicht alle Hochschulen diesem Beispiel folgten.

Erfurt - Mit dem Start des Sommersemesters am vergangenen Freitag stellten die Hochschulen den Großteil ihrer Lehrveranstaltungen wieder auf Präsenz um statt sie nur digital anzubieten. Liebscher findet diesen Schritt richtig. „Digitale Vorlesungen und Seminare erschweren das Lernen und sie nehmen dem Studium eine wichtige soziale Komponente, die es sowohl für den Lernfortschritt als auch die eigene Persönlichkeitsentwicklung so dringend braucht“, erklärte er.

Mit dem Auslaufen der tiefgreifenden Corona-Maßnahmen am Wochenende besteht für Thüringer Hochschulen keine generelle Maskenpflicht mehr. Allerdings wird teils die Ansicht vertreten, dass die Hochschulen per Hausrecht entscheiden können, ob sie an einer Maskenpflicht festhalten oder nicht. dpa