Corona-Pause vorbei: Thüringen-Ausstellung neu gestartet

Besucher sehen sich die Stände auf Thüringens größter Verbrauchermesse an. © Michael Reichel/dpa

Thüringens größte Verbrauchermesse will in diesem Jahr wieder durchstarten, nachdem sie 2021 und 2022 wegen der Pandemie ausgefallen war. Besucherzahlen gab es am ersten Messewochenende noch keine.

Erfurt - Nach zwei Jahren Pause ist am Wochenende in Erfurt Thüringens größte Verbrauchermesse gestartet. Der Schwerpunkt der neuntägigen Thüringen-Ausstellung unter dem Titel „Bauplatz Thüringen“ liegt auf den Themen Haus, Sanieren und Neubau. Erwartet wurden knapp 700 Aussteller. Die Messe, die 2021 und 2022 wegen der Pandemie nicht stattfand, läuft bis zum 5. März. Bei der Eröffnung am Samstag war auch Ministerpräsident Bodo Ramelow dabei.

In Zeiten der Energiekrise soll es in diesem Jahr auch verstärkt um Zukunftstechnologien und Energie gehen. Abseits des Baubereiches sollen auch andere Themen Besucher locken - etwa Garten, Wohnen und Haushalt, Genuss, Regionales und Mode.

Besucherzahlen zum Eröffnungswochenende nannten die Organisatoren nicht. „Die Parkplätze sind voll“, sagte eine Sprecherin am Sonntag. Die Messe sei gut angelaufen. Erstmals gebe es ein Nachmittagsticket, so dass sich die Besucherströme besser über den Tag verteilten. „Wir sind eine Wirtschaftsplattform. Wenn wir unser Handwerk gut verstehen, treffen die Interessen der Besucher auf die Interessen der Aussteller.“

Nach dem Eröffnungswochenende sind mehrere Thementage geplant - unter anderem zum Sparen, Wasserstoff oder zu Wurstspezialitäten und Grillen. Los geht es am Montag mit einem Seniorentag. Am Dienstag wird der beste Blechkuchen gesucht. Nach Angaben des Veranstalters können Hobbybäcker ihre Kuchenvariation bis 11.30 Uhr mitbringen. Fünf Stücke in einer Größe von fünf mal zehn Zentimetern sind nötig. Eine Fachjury entscheidet. Die drei Erstplatzierten erhalten ein Preisgeld. dpa