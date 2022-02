Covid-19-Impfstoff von Novavax kommt Freitag nach Thüringen

Eine Spritze wird vor den Schriftzug „Impfung“ gehalten. © Friso Gentsch/dpa/Symbolbild

In Thüringen soll am Freitag eine erste Lieferung des Covid-19-Impfstoffs vom US-Hersteller Novavax eintreffen. Die zunächst 36.000 Impfdosen werden in Landesregie aus dem Zentrallager des Bundes in Niedersachsen abgeholt, wie eine Sprecherin des Gesundheitsministeriums am Donnerstag mitteilte. Der Impfstoff soll in Thüringen zunächst vorrangig für Beschäftigte in Krankenhäusern, Pflegeheimen, Arztpraxen und weiteren Einrichtungen, die von der ab Mitte März geltenden Teil-Impfpflicht betroffen sind, zur Verfügung gestellt werden.

Erfurt - Diese Beschäftigten können ab sofort Impftermine über das Portal www.impfen-thueringen.de buchen.

In den Thüringer Impfstellen sind für den kommenden Montag (28. Februar) und den darauffolgenden Samstag (5. März) Termine für dieses Personal reserviert. 3000 Dosen für 1500 Menschen sollen an die Krankenhäuser gehen, die ihr Personal selbst impfen. Mit dem verbleibenden Vorrat können zunächst rund 16.500 Menschen gespritzt werden, wobei bei der Terminbuchung Erst- und Zweittermine gleichzeitig vergeben werden. Zwischen Erst- und Zweitimpfung liegen drei Wochen.

Vom Novavax-Mittel erhoffen sich Ministerium und Kassenärztliche Vereinigung einen Schub für die seit Wochen stagnierende Impfkampagne - vor allem bei Menschen, die den mRNA-Impfstoffen der Hersteller Biontech/Pfizer und Moderna skeptisch gegenüber stehen.

Novavax wirkt nach einem anderen Prinzip. Es enthält winzige Partikel von im Labor erzeugten sogenannten Spike-Proteinen, auf die der Organismus nach der Injektion mit der Bildung von Antikörpern gegen das Corona-Virus reagiert. Bei den mRNA-Impfstoffen wird hingegen ein genetischer Bauplan für das Spike-Protein gespritzt, das Immunsystem kann so einen Schutz gegen das Virus aufbauen.

Nach Angaben der Ministeriumssprecherin erhielt das Land am Donnerstagmorgen die Bestätigung aus dem Bundesgesundheitsministerium, wonach das Mittel im Laufe des Donnerstags in Deutschland eintreffen soll. Die Thüringer Gesundheitsbehörden hatten sich darauf vorbereitet, die Vorräte unverzüglich selbst aus dem Zentrallager abzuholen. dpa