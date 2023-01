Denstädt will Opferschutz stärker fokussieren

Teilen

Doreen Denstädt (Bündns90/Die Grünen), aufgenommen während einer Pressekonferenz der Thüringer Grünen. © Martin Schutt/dpa/Archivbild

Die zukünftige Justizministerin Doreen Denstädt will in ihrer Amtszeit den Opferschutz stärker in den Vordergrund rücken. „Der Akzent, den ich setzen möchte, weil mir das sehr wichtig ist, ist der Opferschutz“, sagte die Grünen-Politikerin der Deutschen Presse-Agentur in Erfurt. Aus ihrer Zeit bei der Polizeivertrauensstelle kenne sie Fälle, „da hat grundsätzlich das System nichts falsch gemacht“ - und trotzdem habe das Opfer ohne Hilfe dagestanden.

Erfurt - „Es haben alle in ihren formal vorgegebenen Möglichkeiten das getan, was man tun muss - aber zum Schluss bleibt das Opfer und ihm wurde nicht ausreichend geholfen.“

Denstädt soll am Mittwoch im Thüringer Landtag als neue Ministerin für Migration, Justiz und Verbraucherschutz vereidigt werden. Sie folgt auf Dirk Adams (Grüne), der vor etwa drei Wochen auf Drängen seiner Partei entlassen wurde. dpa