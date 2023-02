Deutsche Biathlon-Staffeln wollen in Oberhof WM-Medaillen

Das deutsche Trio mit Sophia Schneider (l-r), Denise Herrmann-Wick und Hanna Kebinger jubelt im Ziel. © Hendrik Schmidt/dpa

Zum Start des Super-Wochenendes bei der Heim-WM in Oberhof wollen die deutschen Biathletinnen und Biathleten zwei Medaillen. Zunächst ist am Samstag (11.45 Uhr) die Männerstaffel mit Justus Strelow, Johannes Kühn, Roman Rees und Benedikt Doll gefordert. Anschließend (15.00 Uhr/beide ARD und Eurosport) ist die Frauenstaffel mit Vanessa Voigt, Hanna Kebinger, Sophia Schneider und Denise Herrmann-Wick dran.

Oberhof - In beiden Teamwettbewerben geht Norwegen als Favorit an den Start, die Skandinavier hatten bereits jeweils in der Mixed- und Single-Mixed-Staffel am Rennsteig Gold geholt. Zum WM-Abschluss stehen am Sonntag noch die Massenstarts an. dpa