Diebe stehlen schweren Tresor aus Wohnhaus

Teilen

Auf der Motorhaube eines Streifenwagens steht der Schriftzug „Polizei“. © David Inderlied/dpa/Illustration

Einbrecher haben aus einem Wohnhaus in Nordhausen einen Tresor mit rund 50.000 Euro und Schmuck gestohlen. Die unbekannten Täter waren am Mittwochabend in das Haus einer Frau eingedrungen und hatten den etwa 100 Kilogramm schweren Safe aufgespürt, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Sie stahlen den kompletten Tresor. Der entwendete Schmuck habe einen Wert von ebenfalls etwa 50.

Nordhausen - 000 Euro, hieß es. Die Nordhäuser Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und umfangreich Spuren gesichert. dpa