Digital-Gipfel der Bundesregierung im November in Jena

Teilen

Zum Digital-Gipfel der Bundesregierung in Jena wird unter anderem Bundesdigitalminister Volker Wissing (FDP) erwartet. © Michael Kappeler/dpa/Archivbild

Der Digital-Gipfel der Bundesregierung wird im November in Jena ausgerichtet. Am 20. und 21. November gehe es in der Thüringer Universitätsstadt um die Digitalisierung von Verwaltung, Wirtschaft und Gesellschaft in Deutschland, teilte die Bundesregierung am Freitag in Berlin mit. Erwartete würden dazu Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD), Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) und Bundesdigitalminister Volker Wissing (FDP) sowie weitere rund 1000 Teilnehmer.

Berlin/Jena - Das Treffen beschäftige sich mit Fragen wie Nachhaltigkeit und Digitalisierung, den Folgen der rasanten Entwicklung künstlicher Intelligenz (KI) sowie der Zukunft Deutschlands als Technologie- und Innovationsstandort.

„Ich freue mich sehr, dass wir in diesem Jahr mit dem Digital-Gipfel nach Jena gehen“, erklärte Habeck. Mit einer überzeugenden Bewerbung habe sich die innovative Region als Veranstaltungsort empfohlen. Lokale Unternehmen und Akteure sollen in die Veranstaltung einbezogen werden.

Wissing erklärte, Digitalisierung sei ein Schlüssel zu mehr Nachhaltigkeit. „Mit intelligent verknüpften Daten können wir Verkehre besser planen, unseren Ressourcenverbrauch optimieren und bestehende Infrastrukturen effizienter nutzen. Deshalb ist es so wichtig, dass wir möglichst viele Daten frei verfügbar machen und dafür sorgen, dass unser Land ein attraktiver Standort für digitale Innovationen ist“, erklärte er. dpa