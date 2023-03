Doppelmesse: Freizeit in der Natur und Forstwirtschaft

Viele Thüringer zieht es in ihrer freien Zeit in die Natur. Die Messe „Reiten, Jagen, Fischen“ widmet sich drei Tage lang den Aktivitäten, die im Freistaat besonders beliebt sind. Los geht es am Freitag.

Erfurt - „Reiten, Jagen, Fischen“ und „Forst“ - mit einer besonderen Kombination an Angeboten locken zwei Messen ab Freitag nach Erfurt. Bis Sonntag werden insgesamt rund 25.000 Gäste in den Hallen und auf dem Freigelände erwartet, teilte die Messegesellschaft am Mittwoch mit.

Die erstmals seit der Pandemie wieder stattfindende Schau „Reiten, Jagen, Fischen“ informiert unter anderem über Ausstattung und Zubehör rund um diese Freizeitaktivitäten. Parallel öffnet die Messe für Wald, Forst und Holz ihre Türen, die sich sowohl an (angehende) Forstleute, Waldbesitzer und Forstbetriebe als auch an interessierte Gäste richtet.

Mehr als 200 Aussteller werden nach Angaben der Messegesellschaft vor Ort sein, rund 1700 Akteure gestalten das Rahmenprogramm. Neben klassischen Messeangeboten stehen Shows und sportliche Wettbewerbe auf dem Programm. Besucher können unter anderem Reitturniere, Schaureiten und Vorstellungen von Pferderassen, Falken und Jagdgebrauchshunden erleben. Jagdhornbläsergruppen umrahmen das Programm. Auf den richtigen Klang kommt es auch an, wenn am Sonntag der Thüringer Meister der Hirschrufer ermittelt wird. Auch die Angler tragen Wettbewerbe aus, im Turnierangelsport und im Zielwerfen mit der Fliegenrute.

Die Veranstaltung biete „eine hervorragende Möglichkeit zum fachlichen Austausch und wirbt zugleich für die spannende Freizeitgestaltung in unseren vielfältigen ländlichen Regionen“, sagte Thüringens Landwirtschaftsministerin Susanna Karawanskij (Linke)am Mittwoch als Schirmherrin der beiden Messen. dpa