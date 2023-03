Drei Menschen bei Unfall auf Landstraße schwer verletzt

Ein Rettungswagen ist im Einsatz. © Julian Stratenschulte/dpa/Symbolbild

Bad Sulza (dpa/th) Bei einem Verkehrsunfall auf einer Landstraße zwischen Kleinromstedt und Isserstadt (Landgemeinde Bad Sulza) sind drei Menschen schwer verletzt worden. Eine 22-Jährige war am Sonntagabend mit ihrem Auto aus bislang unbekannten Gründen auf die Gegenfahrbahn geraten und in ein entgegenkommendes Auto gekracht, wie die Polizei in der Nacht zu Montag mitteilte.

Die junge Fahrerin zog sich schwere Knieverletzungen und Prellungen zu. Ein altes Ehepaar im anderen Auto wurde ebenso schwer verletzt. Alle Beteiligten wurden in ein Krankenhaus gebracht. dpa