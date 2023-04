Drei Restaurants mit einem Michelin-Stern in Thüringen

Gäste stoßen in einem Restaurant mit ihren Weingläsern an. © Robert Michael/dpa-Zentralbild/dpa/Symbolbild

Feinschmecker können in Thüringen jetzt drei Restaurants mit einem Stern des „Guide Michelin“ ansteuern. Neben dem bisher schon ausgezeichneten „BjoernsOx“ in Dermbach in der Rhön listet der Restaurantführer in seiner am Dienstag veröffentlichten neuen Ausgabe noch das „Masters“ in Blankenhain und das Erfurter „Clara - Restaurant im Kaisersaal“ als Sterne-Lokale.

Erfurt - Das „Masters“ hat sich den Stern neu erkocht, das „Clara“ war schon früher mehrfach prämiert worden, war aber im vorigen Jahr aus dem Ranking gerutscht.

Bundesweit sind in der neuen Ausgabe des „Guide Michelin“ 334 Gourmet-Restaurants aufgeführt - nach Angaben der Gourmet-Kritiker ein Rekordwert. 274 der ausgezeichneten Lokale tragen einen Stern, 50 dürfen sich mit zwei Sternen schmücken und 10 haben die Spitzenbewertung von drei Sternen erreicht. Die ersten Michelin-Sterne in Deutschland wurden 1966 verliehen. Die begehrte Auszeichnung gilt jeweils für ein Jahr. dpa