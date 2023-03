Drei Tage alte Hundewelpen und ihre Mutter gestohlen

Ein Einsatzfahrzeug der Polizei steht am Straßenrand. © Philipp von Ditfurth/dpa/Symbolbild

Unbekannte haben sieben Hundewelpen und ihre Mutter aus einem Gatter in einem Gartengrundstück in Clingen (Kyffhäuserkreis) gestohlen. Die Welpen seien erst drei Tage alt und bedürften noch intensiver Betreuung, teilte die Polizei am Montag mit. Zu dem Diebstahl sei es am Sonntag gekommen.

Clingen - Die Hunde gehören zu den Pyrenäenberghunden. Die Rasse zählt zu den sogenannten Herdenschutzhunden. Landwirte setzen die großen und kräftigen Tiere beispielsweise zum Schutz ihrer Schafe gegen Wölfe ein. Züchter können für solche Rassehunde mehrere hundert Euro verlangen. dpa