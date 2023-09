Drei Tote bei Frontalzusammenstoß bei Leipzig

Zwei Fahrzeuge stehen nach einem schweren Unfall auf der Straße. © Tobias Junghannß/TNN/dpa

Bei einem schweren Verkehrsunfall in Folge eines Überholmanövers sind im Landkreis Leipzig drei Menschen ums Leben gekommen. Ein 64-jähriger Autofahrer hatte mit einem VW zwei LKW überholt und war in den Gegenverkehr geraten, wie eine Sprecherin der Polizei Leipzig am Freitagabend mitteilte. Ein erstes Auto konnte den Angaben nach an der Unfallstelle bei Elstertrebnitz zur Landesgrenze Sachsen-Anhalts ausweichen, ein dahinter fahrender Trabant kollidierte jedoch frontal mit dem Auto.

Leipzig - Der Trabant fing demnach Feuer. Die drei Insassen seien noch an der Unfallstelle verstorben, hieß es. Der 64-jährige Fahrer des VW sei ebenfalls verletzt worden. Die B2 ist zwischen Leipzig und Zeitz nach Polizeiangaben derzeit immer noch gesperrt. dpa