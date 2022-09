Einigung erzielt: Finanzierung der Flüchtlingskosten steht

Mehr als 28.000 Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine sind bisher in Thüringen aufgenommen worden. Viele Kommunen haben Probleme, ausreichend Unterkünfte zu bekommen. Zumindest über die Kosten müssen sie sich nun keine Sorgen mehr machen.

Erfurt - Nach wochenlanger Debatte gibt es eine Einigung bei der Finanzierung der Unterbringungskosten für Flüchtlinge in Thüringen. Sie sei zwischen der rot-rot-grünen Minderheitskoalition, der oppositionellen CDU-Fraktion und den Kommunalverbänden erzielt worden, teilten die Partner am Donnerstag in Erfurt mit. Danach wird das Land 49,5 Millionen Euro, die der Bund zur Verfügung stellt, komplett an die Städte, Gemeinden und Kreise weitergeben.

Zudem soll es später eine Abrechnung der tatsächlichen Kosten für Unterbringung und Betreuung von Flüchtlingen geben. Ein Gesetzentwurf dazu wird im Landtag beraten. „Der Beschlussfassung des Gesetzes in der nächsten Woche zur Landtagssitzung sollte jetzt nichts mehr im Wege stehen“, erklärte der Kommunalpolitiker der Linken, Sascha Bilay. „Gemeinsam Probleme rechtssicher lösen! Danke dafür!“, schrieb Ministerpräsident Bodo Ramelow auf Twitter. CDU-Fraktionschef Mario Voigt sagte, „wichtig ist uns, dass den Kommunen ihre Kosten tatsächlich erstattet werden“.

Allein aus der Ukraine wurden in Thüringen in diesem Jahr bisher mehr als 28.000 Kriegsflüchtlinge aufgenommen, sagte ein Sprecher des Migrationsministeriums auf Anfrage. Hinzu kämen weitere rund 3100 Menschen, die um Asyl bitten.

Laut Ministerium werden die 49,5 Millionen Euro sofort an die Kommunen gezahlt. Vereinbart worden sei zudem 2024 eine Ausgleichszahlung, auf die bereits im kommenden Jahr ein Abschlag beantragt werden könne.

Migrationsminister Dirk Adams (Grüne) sprach von einem 100-prozentigem Ausgleich „für die Steigerung der angefallenen Sozialkosten“ im Jahr 2024. Nach seiner Meinung sind die Kommunen mit der von den Fraktionen erzielten Einigung nun gut ausgestattet. Es gehe darum, den vielfältigen Anforderungen, besonders der Schaffung von Wohnraum gerecht zu werden.

Derzeit nimmt nach CDU-Angaben nur ein Teil der Kommune neue Flüchtlinge auf, weil die Unterbringung Probleme bereitet. Laut CDU sind es nur etwa ein halbes Dutzend der fünf kreisfreien Städte und 17 Landkreise. Das Migrationsministerium erklärte dagegen auf Anfrage, „anhand der aktuellen Sechs-Wochen-Planung ist ersichtlich, dass generell aus der Verteilung keine Kommune ausgenommen ist“.

„Dem unhaltbaren Zustand, dass die Thüringer Kommunen letztlich die finanzielle Verantwortung tragen, die ukrainischen Flüchtlinge unterzubringen, wird jetzt endlich Abhilfe geschaffen“, äußerte der migrationspolitische Sprecher der CDU-Fraktion, Stefan Schard. Damit würden keine weiteren finanziellen Belastungen entstehen, die zu Lasten kommunaler Investitionen gingen. dpa