Einweihungsfeier für Institut für klimagesundes Verhalten

Teilen

Das neue Institut für klimagesundes Verhalten an der Universität Erfurt ist mit einer Einweihungsfeier am Freitag offiziell eröffnet worden. Die „Institute for Planetary Health Behaviour“ (IPB) genannte Einrichtung wurde bereits im Dezember 2022 gegründet und hat inzwischen auch ihre Arbeit aufgenommen, wie es von der Universität hieß. Ziel der Institutsarbeit sei es, menschliches Verhalten zu verstehen, um Gesundheit zu fördern und das Klima und die Umwelt zu schützen.

Erfurt - Dafür wird laut Universität aus interdisziplinärer sozial- und verhaltenswissenschaftlicher Perspektive geforscht. Studierende können einen Master „Gesundheitskommunikation“ machen.

Das Forschungsfeld „Planetary Health“ betrachtet im weitesten Sinne die gesundheitlichen Folgen, die durch den menschlichen Eingriff in die Natur entstehen. „Denn unsere Gesundheit hängt von einem gesunden Planeten ab“, erklärte dazu Cornelia Betsch, Direktorin und eine der Gründerinnen des neuen Institutes, vorab. dpa