Erfurt bereitet sich auf Feier zum Tag der Einheit vor

Thüringens Landeshauptstadt schmückt sich für die zentrale Feier am Tag der Deutschen Einheit. An diesem Samstag sei die florale Präsentation der Erfurter Partnerstädte eröffnet worden, teilte die Stadtverwaltung mit. Thüringen und damit seine Landeshauptstadt richten in diesem Jahr die zentrale Feier am 3. Oktober aus, zu der Besucher aus allen 16 Bundesländern sowie Vertreter der Bundesregierung erwartet werden.

Erfurt - Geplant ist unter anderem ein Bürgerfest.

Traditionell ist das Bundesland Gastgeber der Einheitsfeier, das in dem jeweiligen Jahr den Vorsitz im Bundesrat hat. Derzeit ist Thüringens Ministerpräsident Bodo Ramelow (Linke) Bundesratspräsident. Der Tag der Deutschen Einheit steht nach Angaben der Staatskanzlei in diesem Jahr unter dem Motto „zusammen wachsen“.

Elf Pflanzenarrangements ständen für die Erfurter Partnerstädte, so die Stadtverwaltung. Dafür seien prägnante Motive wie Wappen und Denkmale, landestypische Symbolpflanzen oder Motive aus der Natur- und Kulturlandschaft pflanzlich interpretiert worden, erklärte die Stadtverwaltung. dpa