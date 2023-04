Erinnerung an 78. Jahrestag der Befreiung von Buchenwald

Befreiungsgedenken im ehemaligen Konzentrationslager Buchenwald im April 2022. © Martin Schutt/dpa/Archivbild

An die Befreiung des einstigen NS-Konzentrationslagers Buchenwald bei Weimar vor 78 Jahren wird am Sonntag (15.00 Uhr) mit einer Gedenkfeier erinnert. Dazu werden nach Angaben der Gedenkstätte auch elf KZ-Überlebende erwartet. Das Gedenken rückt in diesem Jahr die Verfolgung der Sinti und Roma im Nationalsozialismus in den Mittelpunkt. Aus der Volksgruppe der Sinti und Roma waren nach Angaben der Gedenkstätte rund 3500 Menschen nach Buchenwald verschleppt worden.

Weimar - Zur Gedenkfeier in Buchenwald wird auch der Vorsitzende des Zentralrates Deutscher Sinti und Roma, Romani Rose, eine Rede halten. Vertreter der Regierungen Russlands und Belarus hat die Gedenkstätte wegen des russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine auch in diesem Jahr ausgeladen.

In das Lager Buchenwald hatten die Nazis 280.000 Menschen aus ganz Europa verschleppt. Rund 56.000 wurden ermordet oder starben an Hunger, Krankheiten und medizinischen Experimenten. Am 11. April 1945 befreiten US-Truppen das Lager. Tausende Häftlinge waren zuvor noch auf sogenannten Todesmärschen ums Leben gekommen. dpa