Erneut Wolfsmischlinge in Thüringen nachgewiesen

In Thüringen sind erneut Wolfsmischlinge nachgewiesen worden. Eine Aufnahme aus einer Fotofalle aus dem Revier der Wölfin im Bereich des Ortsteils Zella/Rhön der Gemeinde Dermbach (Wartburgkreis) zeige fünf Tiere im Alter von etwa 12 Wochen, teilte das Umweltministerium am Freitag in Erfurt mit. Nach Einschätzung des Kompetenzzentrums Wolf im Thüringer Umweltministerium handelt es sich dabei eindeutig um sogenannte Wolf-Hund-Hybriden, die entstehen, wenn sich Wölfe mit Hunden paaren.

Erfurt/Zella - Solche Tiere, die wie im vorliegenden Fall mindesten drei Monate alt sind, müssen laut Bundesnaturschutzgesetz abgeschossen werden. Dadurch soll der Fortbestand der nach europäischem und nationalem Naturschutzrecht streng geschützten Wölfe gewährleistet werden. Zuständige Behörde für die Genehmigung und Kontrolle des Abschusses ist das Thüringer Landesamt für Umwelt, Bergbau und Naturschutz.

Das Landesamt und das Ministerium werden das weitere Vorgehen untereinander abstimmen, hieß es weiter. Dies werde in Zusammenarbeit mit der Dokumentations- und Beratungsstelle des Bundes für den Wolf und der Hochschule für Nachhaltige Entwicklung in Eberswalde geschehen. dpa