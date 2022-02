Erneutes Sturmtief: Lage an Flusspegeln entspannt

Teilen

Der Polizei-Schriftzug steht auf einem Einsatzfahrzeug. © Christoph Soeder/dpa/Symbolbild

Umgestürzte Bäume, herabgerissene Äste - die Stürme der vergangenen Tage haben den Feuerwehren reichlich Arbeit beschert. Verglichen mit anderen Bundesländern kam Thüringen jedoch glimpflich davon.

Erfurt - Das dritte Sturmtief innerhalb weniger Tage hat in Thüringen weniger schlimme Folgen gehabt als zunächst befürchtet. Vor allem blieb die Lage an den Flussläufen entgegen den Hochwasserprognosen entspannt, wie eine Sprecherin der Hochwassernachrichtenzentrale sagte. Die Landeseinsatzzentrale der Polizei meldete vereinzelt Verkehrsbehinderungen wegen umgestürzter Bäume in der Nacht zum Montag. Feuerwehren rückten deswegen erneut zu Einsätzen aus. Zu einem schweren Unfall mit mehreren Fahrzeugen kam es am Vormittag bei starkem Schneefall auf der Autobahn 38 im Eichsfeld - ein Mann und eine Frau wurden schwer verletzt.

Sturmtief „Antonia“ war in der Nacht zum Montag auf „Ylenia“ und „Zeynep“ gefolgt. Die Flusspegel in Thüringen lagen am Vormittag allesamt unter den Werten für eine der drei Warnstufen. Sieben Pegel hatten den Wert für den Meldebeginn - also die Vorwarnstufe - erreicht oder überschritten. Es sei wesentlich weniger Regen gefallen als prognostiziert, sagte die Sprecherin der Hochwassernachrichtenzentrale. Dies solle auch in den nächsten Tagen so bleiben.

Dem Deutschen Wetterdienst (DWD) zufolge lagen die innerhalb von 24 Stunden gemessenen Regenmengen zwischen 30 und 35 Litern je Quadratmeter. Das galt etwa für Scheibe-Alsbach, Neuhaus am Rennweg und Steinheid, wie ein DWD-Sprecher sagte. „Das waren schon ordentliche Mengen.“

An dem Unfall auf der A38 waren zwei Lastwagen, zwei Kleintransporter und ein Auto beteiligt. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei war ein Winterdienstfahrzeug im Einsatz, weswegen der Fahrer eines Kleintransporters bremste. Eine 55 Jahre alte Autofahrerin bemerkte das zu spät, ihr Wagen kollidierte mit dem Transporter. Die Frau wurde bei dem Unfall schwer verletzt, ebenso der 26 Jahre alte Beifahrer im Kleintransporter. Die Fahrbahn in Richtung Leipzig war zwischenzeitlich voll gesperrt.

Im Zugverkehr mussten Reisende nach Angaben der Deutschen Bahn mit sturmbedingten Verspätungen etwa auf den Strecken Glauchau (Sachsen) - Jena - Erfurt - Göttingen (Niedersachsen), Altenburg - Erfurt sowie Erfurt-Meiningen rechnen.

Unter anderem im Wartburgkreis bekamen es die Feuerwehren am Montag mit umgestürzten Bäumen, die Straßen blockierten, zu tun. Im Stadtgebiet von Eisenach blieb der Friedhof auch am Montag geschlossen. Dort waren Bäume entwurzelt. In Erfurt blieb der egapark wegen der anhaltend stürmischen Wetterlage ebenfalls zu, in Weimar warnte die Klassik-Stiftung vor dem Betreten ihrer Parks. dpa