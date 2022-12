Erneutes Treffen von Oppositionsführer mit Ramelow

Mario Voigt, Fraktionsvorsitzender der CDU im Thüringer Landtag. © Bodo Schackow/dpa/Archivbild

Vor einer weiteren Eskalation des Streits um den Landeshaushalt 2023 soll es nach CDU-Angaben ein weiteres Gespräch von CDU-Fraktionschef Mario Voigt und Ministerpräsident Bodo Ramelow (Linke) geben. Es sei für diesen Mittwoch geplant, bestätigte die Staatskanzlei am Dienstag in Erfurt. Dabei sein werde auch Finanzministerin Heike Taubert (SPD).

Erfurt - Die CDU-Fraktion will nach eigenen Angaben erneut Bedingungen für weitere Gespräche mit der rot-rot-grünen Minderheitskoalition stellen. Sie würden am Mittwoch in der Sitzung der größten Oppositionsfraktion beraten. Fraktionschef Mario Voigt sprach von grundlegende Haushaltsänderungen, die seine Fraktion verlange.

„Wir wollen klare Prioritäten festlegen, unter deren Maßgabe weiter gesprochen werden kann. Auf dieser Grundlage werden wir dann mit dem Ministerpräsidenten, der Finanzministerin, der FDP und den Vorsitzenden der regierungstragenden Fraktionen ausloten, ob und wie doch noch die Möglichkeit zu einer Lösung besteht“, erklärte Voigt. Es gehe seiner Fraktion um Krisenvorsorge, eine bessere Finanzierung der Kommunen, Zukunftsinvestitionen und mehr finanzielle Nachhaltigkeit. Diese Bedingungen müssten erfüllt sein, „um ein finales Scheitern der Verhandlungen noch abzuwenden“, heißt es in der Mitteilung der CDU-Fraktion.

Ramelows rot-rot-grüne Koalition hat keine eigene Mehrheit im Landtag in Erfurt. Sie ist damit auf Unterstützung der Opposition angewiesen, um den Landeshaushalt 2023 zu beschließen. Eine wichtige Hürde dafür müsste am kommenden Donnerstag genommen werden, wenn der Finanzausschuss des Landtags nach derzeitiger Planung über hunderte Änderungsanträge von Fraktionen und parlamentarischen Gruppen entscheiden will. dpa