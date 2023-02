Erste pädagogische Assistenten beginnen ihre Arbeit

Eine Schüler hebt im Unterricht seine Hand hoch. © Ina Fassbender/dpa/Symbolbild

Die Winterferien sind vorbei, nach einer Woche Pause geht am Montag die Schule wieder los. Das zweite Halbjahr bringt Veränderungen: In einigen Schulen fangen neue Assistenten an. Sie sollen die Lehrerinnen und Lehrer entlasten.

Erfurt - Nach der Halbzeitpause in den Winterferien geht für rund 250.000 Schülerinnen und Schüler in Thüringen der Unterricht wieder los. Neu dabei sind vereinzelt pädagogische Assistenten an den Schulen, die die Lehrkräfte entlasten sollen. Nach Angaben des Thüringer Bildungsministeriums können die neuen Assistenten etwa bei den Hausaufgaben unterstützen, Lerngruppen helfen oder Betreuungsaufgaben in den Pausen übernehmen. Derzeit stehe vor allem Unterstützung bei der Betreuung von Kindern und Jugendlichen mit Migrationshintergrund im Fokus, sagte ein Sprecher.

Bisher seien die pädagogischen Assistentinnen und Assistenten nur vereinzelt eingestellt worden. „Wir hoffen natürlich auf mehr Nachfrage“, so der Sprecher. Die ersten Assistenten hätten bereits Anfang Februar einen Crashkurs bekommen und stiegen nun mit Beginn des zweiten Schulhalbjahres voll in den neuen Job ein.

In Thüringen war am 10. Februar das erste Schulhalbjahr mit der Zeugnisausgabe zu Ende gegangen. Im Freistaat gab es eine Woche Winterferien. In anderen Bundesländern fällt die Pause zur Halbzeit teils kürzer aus - oder länger, wie beim Nachbarn Sachsen, wo die Schülerinnen und Schüler noch bis zum 26. Februar durchschnaufen können. dpa