Erwerbstätigenzahl in Thüringen weiter gewachsen

Ein Mann sitzt im Homeoffice mit Laptop auf dem Teppich und arbeitet. © Sina Schuldt/dpa/Illustration

Die Zahl der Erwerbstätigen ist in Thüringen zu Jahresbeginn erneut gestiegen. Allerdings fiel der Zuwachs geringer aus als im Bundesdurchschnitt und reichte zudem nicht aus, um das Niveau des Vergleichszeitraums vor der Corona-Pandemie 2019 zu erreichen. Wie das Statistische Landesamt am Donnerstag in Erfurt mitteilte, hatten im ersten Vierteljahr 2023 mehr als eine Million Menschen einen Arbeitsplatz im Freistaat.

Erfurt - Das sei im Vergleich zu den ersten drei Monaten des Jahres 2022 eine Zunahme um 1600 Arbeitskräfte oder um 0,2 Prozent.

Damit habe sich der seit dem ersten Quartal 2022 anhaltende positive Trend bei der Entwicklung der Erwerbstätigenzahlen zwar fortgesetzt, jedoch an Dynamik verloren, hieß es. Im Bundesdurchschnitt stieg die Erwerbstätigenzahl von Januar bis März um 1,0 Prozent. Die größten Zuwächse verzeichneten mit 2,3 Prozent Hamburg und Berlin mit 2,2 Prozent. Ein leichter Rückgang der Erwerbstätigenzahl um 0,1 Prozent zeigte sich für Mecklenburg-Vorpommern und Sachsen-Anhalt. dpa