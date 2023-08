„Es geht los“: Chancen für Pilzsammler gestiegen

Umwelt

Lange blieb der Pilzkorb leer, das könnte sich nach den Regenfällen in Thüringen ändern. Es wurden bereits Steinpilze, Wiesenchampignons und Rotfußröhrlinge gesichtet, sagen Pilzsachverständige.

Ilmenau - Das feuchte Wetter der vergangenen Wochen hat den Pilzen in Thüringens Wäldern und auf Wiesen gutgetan. Die Saison könnte deutlich früher beginnen als im vergangenen Jahr, sagte die Südthüringer Pilzsachverständige Yvonne Gießler-Stumpf der Deutschen Presse-Agentur. „Es geht langsam los.“ Eine Reihe von Speisepilzen sei bereits gesichtete worden, darunter Goldröhrlinge, die in der Regel unter Lärchen zu finden sind, erste Steinpilze, Rotfußröhrlinge, aber auch Wiesenchampignons und verschiedene Täublinge.

Insgesamt gibt es nach ihren Angaben in Thüringen etwa 500 Pilzarten, die mit bloßem Auge sichtbar seien. Darunter seien nach Schätzungen etwa 100 Speisepilze. Laut Landesforstanstalt bevorzugen Pilze feuchtes Wetter und Tagestemperaturen von maximal 25 Grad Celsius.

In der Regel würden Pilze etwa zehn Tage nach Regenfällen vermehrt wachsen, sagte Gießler-Stumpf. „Es geht ja nicht darum, Pilze zu ernten, sondern zu sammeln“, so die Sachverständige. „Was man nicht kennt, sollte man unbedingt stehen lassen.“

Sammler, die ihr Wissen erweitern wollten, könnten einzelne unbekannte Exemplare in ein separates Körbchen legen und einem Pilzsachverständigen zeigen. „In Thüringen haben wir ein gutes Netz an Pilzberatern.“ Informationen zu Beratern in der Nähe gibt unter anderem die Internetseite der Thüringer Arbeitsgemeinschaft für Mykologie. Angeboten würden auch geführte Pilzwanderungen, Vorträge und Mitte Oktober die Landespilzausstellung in Ilmenau.

Nach Angaben der Pilzsachverständigen hatte die Pilzhauptsaison, die in der Regel von August bis November gehe, 2022 wegen des trockenen Sommers erst im September begonnen. Vor allem an der Nordseite des Thüringer Waldes seien sie gut gewachsen - dort war die Feuchtigkeit in den Wäldern höher.

Im Spätsommer und Herbst wachsen die verschiedenen Röhrenpilze wie Maronen oder Steinpilze, die die meisten Sammler kennen. Letztlich gebe es verschiedenen Pilzarten jedoch das ganze Jahr über. dpa