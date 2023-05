Ex-Biathlet Lesser neuer Schießtrainer in Oberhof

Erik Lesser aus Deutschland zeigt einen Daumen nach oben. © Angelika Warmuth/dpa/Archivbild

Der ehemalige Biathlon-Weltmeister Erik Lesser ist neuer Schießtrainer am Bundesstützpunkt in Oberhof. Gut ein Jahr nach seinem Karriereende hat der 34 Jahre alte Thüringer die Arbeit in seinem Wohnort zu Beginn des Monats bereits aufgenommen. „Ich freue mich auf die neue Aufgabe und hoffe, dass ich den Erwartungen der Sportlerinnen und Sportler auch gerecht werden kann“, sagte Lesser, der seit Herbst vergangenen Jahres eine Trainerausbildung in Köln absolviert, der Tageszeitung „Freies Wort“ (Donnerstag).

Oberhof - Lesser hat als Aktiver drei Olympia- und sieben WM-Medaillen gewonnen. Sein größer Erfolg vor dem Rücktritt im März 2022 war der Gewinn des WM-Titels im Massenstart 2015. „Ich hätte mir zwar gewünscht, als Trainer-Neuling mindestens noch ein Jahr an der Seite von Mark Kirchner lernen zu können, aber das ist nun leider nicht mehr möglich“, sagte Lesser. Der ehemalige Chef-Bundestrainer Kirchner hatte sein Amt nach dem Ende der abgelaufenen Saison niedergelegt. dpa