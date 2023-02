Experimentierpark in Jena wieder geöffnet

In der Imaginata in Jena kann wieder experimentiert werden. Der Stationenpark hat am Samstag nach mehrwöchiger Pause seine Türen geöffnet. Mitte Dezember hatten die Betreiber den Park wegen gestiegener Energiekosten schließen müssen. Ökologisch und ökonomisch wäre es „Unsinn“ gewesen, den Betrieb weiterlaufen zu lassen, sagte der Leiter des Stationenparks, Christian Neumann, auf Anfrage.

Jena - Während der jetzt gestarteten Winterferien in Thüringen öffnet der Park täglich von 10 bis 18 Uhr. Die Schließzeit sei genutzt worden, um mehrere Experimentierstationen weiterzuentwickeln, sagte Neumann. So sei beispielsweise am Strömungstisch gefeilt worden: In diesen geneigten Sandkasten können Besucher von oben Wasser hineinlaufen lassen und unter anderem beobachten, wie Flüsse entstehen. Neu hinzugekommen ist eine Station, an der in einem gläsernen Rohr der Flug von Baumsamen simuliert werden kann. Alle Experimente seien niederschwellig und zugleich tiefgründig angelegt, so dass sie sowohl Kindergartenkinder als auch Professoren begeistern, sagte Neumann.

Seit 1999 ist die Imaginata in einem ehemaligen Umspannwerk im Norden Jenas untergebracht. Auf 1700 Quadratmetern in Innenräumen und 3000 Quadratmetern im Außenbereich können Besucher an mehr als 100 Exponaten Phänomene der Mathematik, Physik, Technik und Biologie kennenlernen. Den Machern der Imaginata geht es weniger ums Faktenvermitteln, sondern vor allem darum, die Vorstellungskraft der Gäste anzuregen. 2022 lockte der Stationenpark rund 24.000 Besucher an. dpa