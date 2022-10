Fachkräftemangel: Nachwuchs aus El Salvador nimmt Arbeit auf

Um den Fachkräftebedarf zu decken, setzen mehrere Pflegeeinrichtungen in Thüringen nun auch verstärkt auf Auszubildende aus Lateinamerika. Eine Gruppe von 17 jungen Menschen aus El Salvador hat zuletzt in insgesamt fünf Altenpflegeheimen in Erfurt, Weimar, Gotha, Tannroda (Weimarer Land) und Eisenach (Wartburgkreis) ihre Pflegeausbildung begonnen. Zwar bemühe man sich in Thüringen, auch möglichst viele inländische Fachkräfte für die Pflegebranche zu gewinnen, sagte Thüringens Arbeitsministerin Heike Werner (Linke) am Mittwoch in Weimar bei einem Treffen mit den neuen Auszubildenden aus Zentralamerika.

Weimar/Erfurt - Es sei allerdings klar, dass Deutschland und somit auch Thüringen gerade in der Pflege den vorhandenen Bedarf an Fachkräften nicht allein durch inländische Arbeitskräfte werde decken können. „Wir heißen jeden willkommen, müssen aber auch ganz gezielt werben um Fachkräfte“, sagte Werner.

Die Auszubildenden aus El Salvador sind über ein Projekt der Bundesagentur für Arbeit angeworben worden, das in Lateinamerika gezielt Nachwuchs für den deutschen Arbeitsmarkt sucht. dpa