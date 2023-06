Fachtagung: Obdachlosigkeit trifft nicht mehr nur Männer

Ein obdachloser Mann schiebt einen Einkaufswagen über eine Fußgängerstraße. © Sebastian Kahnert/dpa-Zentralbild/ZB/Symbolbild

Neben Männern leben nach Angaben der Bundesarbeitsgemeinschaft Wohnungslosenhilfe zunehmend Familien, Frauen und auch Migranten auf der Straße. Vertreter von wohnungslosen Menschen verlangten am Montag bei einer Fachkonferenz in Ilmenau einen realistischen Blick auf das Ausmaß der Obdachlosigkeit in Deutschland. Allein in Thüringen gibt es laut Sozialministerium etwa 1400 Wohnungslose.

Erfurt - Etwa zwei Drittel von ihnen sollen Männer sein, etwa ein Drittel Frauen.

Insbesondere aus Osteuropa stammende Menschen erlebten oft eine „absolute Verelendung auf der Straße“, weil sie durch das soziale Netz fielen. „Man muss sagen, dass die echt vor sich hinvegetieren“, sagte der für Wohnen zuständige Fachreferent der Bundesarbeitsgemeinschaft Wohnungslosenhilfe, Paul Neupert. Das Stereotyp von überwiegend männlichen Obdachlosen sei falsch, sagte Thüringens Sozialministerin Heike Werner (Linke). Die Ergebnisse der Fachkonferenz sollen genutzt werden, um eine Strategie gegen Wohnungslosigkeit in Thüringen zu erarbeiten. dpa