Falsche Polizisten betrügen Rentnerin um Tausende Euro

Eine Seniorin tippt auf ihrem Smartphone. © Sebastian Gollnow/dpa/Symbolbild

Betrüger haben sich am Telefon als Polizisten ausgegeben und eine 90-Jährige in Ilmenau derart unter Druck gesetzt, dass diese ihnen Schmuck, Bargeld und eine Geldkarte übergab. Ein falscher Polizist habe die Frau am Telefon vor Einbrechern gewarnt und sie dazu gebracht, ihre Wertsachen zur Sicherheit an die Polizei zu übergeben, wie die Polizei am Sonntag mitteilte.

Ilmenau - Zudem hätten die Täter Bank- und Kontodaten der Frau erfragt. Ein Unbekannter sei danach am Freitag bei der Frau zuhause erschienen und hätte Gegenstände im Wert von etwa 8000 Euro in einem blauen Topf mit Blumenmuster mitgenommen.

Die Polizei ermittelt in der Sache nun wegen Betrugs. „Die Polizei oder Staatsanwaltschaft wird sie am Telefon nie um ihr Bargeld oder ihre wertvollen Gegenstände bitten“, betonte die Polizei in der Mitteilung. Sie rät, sich am Telefon nicht unter Druck setzen zu lassen, den Hörer aufzulegen und misstrauisch bei Fragen nach Vermögen und persönlichen Daten zu werden. Dass Risiko solcher Anrufe sinke, wenn Ältere ihre Einträge in öffentlichen Telefonverzeichnissen streichen oder dort ihre Vornamen abkürzen. Betrüger suchten demnach vor allem nach Telefonnummern, bei denen der dazugehörige Vorname auf Ältere hindeute. dpa