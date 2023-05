Familien zum Wandern mit Ministerpräsidenten eingeladen

Bodo Ramelow (Die Linke), Ministerpräsident von Thüringen. © Martin Schutt/dpa-Zentralbild/dpa/Archivbild

Wandern und mit Politikerinnen und Politikern ins Gespräch kommen: Dazu laden das Sozialministerium und Familienverbände am Landesfamilienwandertag am 3. Juni in Weimar ein. Fünf unterschiedliche barrierearme Rundwege mit einer Länge zwischen zwei und drei Kilometern rund um das Schloss Belvedere seien dafür geplant, teilte das Sozialministerium am Mittwoch mit.

Erfurt - Bei einem Familienfest ab Mittag gibt es Essen und Getränke sowie verschiedene Angebote für Kinder wie Schminken und Theaterstücke. Eingeladen sind alle Thüringer Familien. Auch Ministerpräsident Bodo Ramelow (Linke) wird erwartet.

Die Teilnahme am Familienwandertag ist kostenlos, um Anmeldung wird allerdings gebeten. Details und weitere Informationen sind auf der Website der Veranstaltung unter https://www.tmasgff.de/landesfamilienwandertag zu finden.

„Das ist mir unheimlich wichtig, um unsere Wertschätzung gegenüber dem zum Ausdruck zu bringen, was Familien in den letzten Corona-Jahren geleistet haben“, sagte Familienministerin Heike Werner (Linke). dpa