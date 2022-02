Ferienbeginn mit Sonnenschein und 86 Zentimeter Schnee

Teilen

Das verschneite Logo der Stadt Oberhof am Rennsteig. © Hendrik Schmidt/dpa-Zentralbild/dpa/Archivbild

Schnee und strahlender Sonnenschein - der Thüringer Wald war am Wochenende ein Wintersportparadies für Familien mit Kindern. Örtlich lagen zum Winterferienstart nach Angaben des Regionalverbundes Thüringer Wald bis zu 86 Zentimeter Schnee. Um Thüringens wichtigsten Wintersportort Oberhof, der am Sonntag in hellem Sonnenlicht lag, betrug die Schneehöhe 74 Zentimeter, in den Bergen um Gehlberg waren es 76 Zentimeter und um Masserberg 57 Zentimeter.

Oberhof/Suhl - Laut Regionalverbund waren insgesamt 828 Kilometer Langlaufstrecken gespurt. Kinder konnten mit ihren Schlitten über 30 Rodelhänge brausen. 13 Liftanlagen an den Ski- und Rodelhängen waren geöffnet.

Viele Einrichtungen in Thüringen warten in der Winterferienwoche mit speziellen Veranstaltungen für Mädchen und Jungen auf. Die Saalfelder Feengrotten beispielsweise bieten täglich eine Familienführung mit Grubenlampe und Zipfelmütze. Kinder ab 8 Jahren können sich am kommenden Donnerstag und Samstag an Taschenlampentouren beteiligen.

In der Sonderausstellung „Saurier - Die Erfindung der Urzeit“ im Herzoglichen Museum von Schloss Friedenstein in Gotha können Kinder am Dienstag und Mittwoch Wissenschaftlern bei ihrer Arbeit über die Schulter schauen. Oberhof bietet unter anderem Biathlon-Schießen mit Lasern oder Fahrten mit Pferdekutschen durch den Winterwald an. dpa