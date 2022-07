Ferienstart auf Autobahn und an Bahnhöfen bemerkbar

Teilen

Erste Ferienreisende haben sich am Samstag nach dem letzten Schultag auf den Weg in den Urlaub gemacht. Der Verkehr fließe zwar problemlos, „man merkt aber schon in beide Richtungen deutlich das Ferienaufkommen“, sagte ein Sprecher der Autobahnpolizei mit Blick auf die Autobahn 9 vor seinem Fenster. Insgesamt sei das Fahrzeugaufkommen auf Thüringens Autobahnen höher als sonst.

Erfurt - Der ADAC Hessen-Thüringen kündigte bereits Mitte der Woche zum Wochenende ausgeprägte Staus auf zahlreichen deutschen Autobahnen an. Da nicht nur in Thüringen, sondern auch in Sachsen-Anhalt, Sachsen, Bremen und Niedersachsen ab Montag keine Schule mehr sei, werde es auf den Fernstraßen voll. Mit starkem Reiseverkehr sei in den Sommerferien freitags zwischen 13.00 und 20.00 Uhr und an den Wochenenden zwischen 9.00 und 15.00 Uhr zu rechnen. Besonders groß ist die Staugefahr laut ADAC auf den Zufahrtsstraßen in die Mittelgebirge, die Naherholungsgebiete und Seenlandschaften.

Auch an den Bahnhöfen im Land war laut Deutscher Bahn ein „erwartbar hohes Fahraufkommen“ zu beobachten. Dies sei aber vergleichbar mit dem der vergangenen Wochenenden während der Gültigkeit des 9-Euro-Tickets. dpa